Stiri pe aceeasi tema

- In accidentul feroviar petrecut la Dudestii Noi au fost implicate un automotor care circula pe relația Sannicolau Mare – Timișoara și un autoturism in care se aflau doi adulți și un copil. In urma impactului, o femeie a ramas blocata in autoturism. Aceasta a fost extrasa de urgența și predata unui echipaj…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, in care au fost implicate o autospeciala a Inspectoratului de Politie Judetean aflata in misiune si un autoturism. Potrivit IPJ Constanta, victimele, una dintre ele un politist,…

- Un accident s-a produs în aceasta dimineața în localitatea Radaia, din județul Cluj. O mașina a ieșit de pe partea carosabila, iar cele doua persoane care se aflau în mașina au avut nevoie de îngrijiri medicale. „Pompierii…

- Trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident din municipiul Hincești. Potrivit ofiterului de presa al IP Hincești, Cristina Vicol, conducatorul auto a pierdut controlul volanului intr-o curba periculoasa, a ieșit de pe carosabil, s-a inversat in șanț și cu acoperișul

- Accident teribil in capitala. O femeie inj varsta de 58 de ani a ajuns cu capul spart la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe zebra.Totul s-a intamplat sambata in amiaza mare, in intersectia strazilor Gheorghe Asachi si Academiei.

- Doua tinere au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs luni in apropierea orașul Focșani. Mașina in care se aflau cele doua victime s-a rasturnat. In interior era un copil care a scapat fara rani grave, potrivit Mediafax. Paramedicii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani…

- O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata in municipiul Campulung Moldovenesc, dupa ce un autoturism a fost lovit de tren, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava,…

- In aceasta dimineața s-a produs un accident rutier in Feleac. O mașina a rupt o țeava de gaz iar apoi s-a rasturnat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!