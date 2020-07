Două persoane date dispărute, după ce o furtună a provocat inundaţii la Palermo O furtuna de vara severa a provocat inundatii in centrul orasului Palermo, capitala Siciliei, mai multe persoane fiind date disparute, au informat presa locala si fortele de salvare, potrivit DPA. Ploile puternice au transformat strazile orasul italian in adevarate rauri incepand de miercuri seara, au raportat mass-media locale, precizand ca doua persoane sunt date disparute dupa ce au ramas blocate cu masina intr-un pasaj subteran. Potentialele victime erau cautate inca, joi, dupa ce martori au sustinut ca le-au vazut blocate in interiorul masinii lor. "Nu au fost descoperite victime de catre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

