Două noi specii de marsupiale, descoperite în Australia Zoologii australieni au descoperit doua noi specii de șoareci marsupiali din specia Planigale, scrie "Вокруг Света". Noile specii sint descrise intr-un articol din revista Zootaxa. Aceste noi specii de șoareci marsupiali cu cap turtit au fost numite Planigale kendricki și Planigale tealei. Descoperirea a fost confirmata prin analize genetice. Reprezentanții speciei Planigale kendricki ci Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

