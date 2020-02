Doua femei de circa 20 de ani intentioneaza sa fie, marti, protagonistele primei casatorii intre persoane de acelasi sex din Irlanda de Nord, eveniment considerat de activistii pentru drepturile omului drept un moment istoric, relateaza agentia DPA. Robyn Peoples, de 26 de ani si Sharni Edwards, de 27 de ani vor sustine o declaratie publica si vor poza dupa nunta lor, posibila dupa ce casatoria intre persoane de acelasi sex a devenit legala in Irlanda de Nord in octombrie, in ciuda opozitiei din partea politicienilor locali si a liderilor religiosi. ''Dragostea noastra este personala,…