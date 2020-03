Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile studențești solicita Ministerului Educațieisa suspende cursurile și activitațile din cadrul tuturor universitaților, pentrua preveni raspandirea coronavirusului.Studenții atrag atenția ca virusul se raspandește foarterapid, exemplu fiind situația actuala din Italia, unde, la ora actuala,…

- O persoana din Blaj, județul Alba, care trebuia sa stea in izolare dupa ce a revenit acasa din Veneto - Italia, dar a fost prinsa cand se plimba, a primit o amenda de 10.000 de lei.Reprezentanții DSP Alba au anunțat ca o persoana din Blaj a fost gasita pe strada, deși trebuia sa stea acasa…

- Daimler are nevoie de infrastructura feroviara pentru uzina din Sebes, fiindca transmisiile produse acolo vor fi transportate pe tren iar componentele necesare vor fi livrate tot cu trenul, a declarat Martin Schulz, șef al Mercedes-Benz Romania pentru Ziarul Financiar. Reprezentanții concernului german…

- Reprezentantii IPJ au informat ca explozia produsa marti in localitatea Pianu de Jos, soldata cu un decedat si cu un ranit grav, a avut loc in incinta unei societati comerciale care colecteaza deseuri de fier, pe fondul manipularii unor deseuri de componente de proiectile. "Din primele…

- Reprezentanții HS Timber Productions, fosta Holzindustrie Schweighofer SR, a oferit intr-un comunicat de presa, transmis catre Alba24, o serie de precizari, legate de incediul de duminica seara din incinta halei de impachetare peleți. ”In seara zilei de 12 ianuarie, in jurul orelor 20:00 in incinta…

- Unitatea Locala de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor al județului Alba, reunita in ședința astazi a adoptat Decizia Nr. 1/10.01.2020, prin care s-a aprobat Planul de masuri pentru combaterea focarului de pesta porcina africana aflata in localitatea Boz, comuna Doștat. Precizam ca in…

- Drumarii din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj atrag atenția șoferilor lipsiți de bun simț ca drumul nu este un tomberon. Reprezentanții DRDP Cluj au publicat marți, pe rețeaua de socializare Facebook, imagini din timpul unor acțiuni de igienizare a parcarilor și a zonei drumului,…

- Mai mulți șoferi i-au pus in pericol pe ceilalți participanți la trafic, in primele zile ale anului 2020. Aceștia s-au urcat la volan in stare avansata de ebrietate. O parte dintre șoferii bețivi au fost prinși de polițiști. Reprezentanții IPJ Au transmis pentru exemplificare cateva cazuri, inregistrate…