Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc a desfașurat in perioada 12-13 mai o acțiune de exhumare a doua dintre victimele Caminului spital pentru minori irecuperabili din Pastraveni, in vederea efectuarii unei expertize medico-legale de catre experți din cadrul INML Mina Minovici București. Intr-un comunicat de presa primit la redacție aflam ca, in data de 12 mai a fost exhumata in Cimitirul de la Pastraveni (jud. Neamț) o victima de sex feminin, care la momentul morții avea varsta de 17 ani, dintre care 14 ani petrecuți in Caminul spital Pastraveni, fiind…