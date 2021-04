Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu produs la un restaurant de pe bulevardul Cantemir din Capitala. Flacarile s-au manifestat atat in interior, cat și la exterior, la nivelul acoperișului, pe…

- Un uriaș incendiu a distrus marți spre miercuri noaptea cea mai mare locație Dristor Doner Kebap din București și a scos din case zeci de oameni care locuiesc desupra restaurantului. In urma incendiului doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat fum. Una dintre victime a fost…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in parcul național de pe muntele Table din Cape Town. Flacarile s-au extins rapid și au ajuns și in campusul universitații, unde mai multe cladiri au ars.

- In cursul serii de miercuri, doua autospeciale, o autoscara și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui incendiu izbucnit la o casa de locuit situata in localitatea Valcele. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 22:30. Militarii au gasit o incapere și…

- Un incendu a izbucnit la un bloc din municipiul Zalau. Zece persoane au fost evacuate din cauza fumului dens, transmite ISU Salaj. Flacarile au cuprins un apartament de pe strada Tudor Vladimirescu,...

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-un bloc din municipiul Tulcea, iar 11 persoane au reusit sa iasa din imobil, fara a exista raniti. Pompierii au reusit sa salveze un caine aflat in garsoniera care luase foc, informeaza News.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii…

- Un incendiu violent a cuprins in cursul nopții de joi spre vineri magaziile de depozitare aparținand locuitorilor a doua blocuri din centrul localitații Molid, comuna Vama. Flacarile au fost observate dupa ora 03.00, cand a fost data alarma și s-a solicitat intervenția pompierilor. La locul ...

