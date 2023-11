Dotari noi la Școala Gimnaziala Șugag. Elevii și dascalii vor beneficia de echipamente digitale in valoare de peste 400.000 de lei Dotari noi la Școala Gimnaziala din Șugag: elevii și cadrele didactice vor beneficia de echipamente digitale in valoare de peste 400.000 de lei. Primaria Șugag a lansat pe 6 noiembrie o licitație pentru achiziția de echipamente digitale in cadrul proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Șugag, din județul Alba”. […] Citește Dotari noi la Școala Gimnaziala Șugag. Elevii și dascalii vor beneficia de echipamente…