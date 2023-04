Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a emis sentința in cazul unei femei care a nascut prematur, acasa și nu a apelat la ajutorul medicilor pentru a salva pruncul. Ca rezultat peste cateva zile bebelușul a decedat. Dosarul a fost trimis in judecata de catre Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul…

- Un judecator va fi deferit justiției pentru includerea datelor incomplete sau false in declarația de avere și interese personale, comunica MOLDPRES. Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat luni ca a finalizat urmarirea penala și a remis in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala…

- Gheorghe Begu, șoferul automobilului care se face vinovat de producerea accidentului de pe Viaduct, in urma caruia Marcela Paladi a ramas fara picioare, și-a recunoscut vina. Dosarul impotriva acestuia este examinat de Judecatoria Chișinau cu sediul Buiucani, scrie Noi.md cu referire la newsmaker.md.…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța joi, 30 martie, despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond a cauzei penale de invinuire a unui angajat al Agenției Servicii Publice (ASP), fiindu-i incriminata savarșirea infracțiunii de trafic de influența, transmite…

- Procurorii anunța ca au finalizat urmarirea penala și au trimis in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a lui Lilian Deliu, fost funcționar al Ministerului Justiției, fiindu-i incriminata savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Cauza penala a fost inițiata…

- Dosarul polițistului de sector din comuna Tohatin, municipiul Chișinau, a fost transmis in judecata. Barbatului i se incrimineaza doua capete de acuzare pentru luare de mita, scrie TV8 . Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), cauzele penale au fost inițiate in anul 2022, in baza denunțurilor a doi…

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a pronunțat sențința in privința a doi soți din Nisporeni, membri ai unui grup criminal organizat, invinuiți pentru trafic de droguri. Dosarul a fost trimis in judecata de catre PCCOCS in anul 2019.