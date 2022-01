Stiri pe aceeasi tema

- In dosar, Servil Shaidehh este acuzata de abuz in serviciu exista și constituie infracțiune, iar Stoian Ionela, infracțiunea de complicitate la abuz in serviciu.In pledoaria sa, procurorul a solicitat sa se aiba in vedere probele din faza de urmarire penala: referatul de avizare, prin care a fost avizat…

- Dosarul de mare corupție in care fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh, este judecat pentru modalitatea in care Guvernul a trecut insula Belina și Brațul Pavel de la Apele Romane la CJ Teleorman, a ajuns la final, iar instanța va asculta, marți, pledoariile finale. Astfel, procurorul…

- Președintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu, a fost trimis marți in judecata de DNA, potrivit unui comunicat de presa. Procurorii il acuza ca ar fi trucat concursul de la Serviciul județean de Ambulanța. Dosarul va fi judecat de Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Zilele sfinților in 2022. In ce zi a saptamanii pica onomastica ta in noul an. Cand se sarbatoresc Ioan, Petru, Pavel sau Andrei In Calendarul Ortodox 2022 sunt marcate toate zilele importante și sarbatorile din an. In ce zi din saptamana va pica Sf. Ion sau Sf. Vasile, Sfinții Petru și Pavel, Sfantul…

- Procurorii anticorupție revin cu informații suplimentare despre rezultatul acțiunilor de urmarire penala efectuate astazi in privința unui procuror din cadrul Procuraturii Generale. PA informeaza ca pe parcursul zilei de astazi, procurorii anticorupție au efectuat percheziții și in automobilul și la…

- Catalin Predoiu, noul ministru al Justiției, comenteaza problema percepției publice cu privire la activitatea procurorilor. Pornind de la dosarul Tel Drum, care sta de ani de zile la DNA fara sa fie trimis in judecata, Predoiu a anunțat ca va avea discuții cu liderii parchetelor, pentru a vedea daca…

- Un tanar din Bistrița-Nasaud a fost reținut de polițiști și procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, in urma unor percheziții efectuate la domiciliul sau, unde a fost gasita cantitatea de peste un kilogram de substanțe psihoactive. Tanarul va fi dus in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. Acesta…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: BORICEAN NISTOR, la data faptei și in prezent primar al comunei Maieruș, județul Brașov, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu daca…