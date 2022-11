Stiri pe aceeasi tema

- Politistii prahoveni au intocmit, duminica, un dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din statiunea Busteni care viza un imobil in care locuieste fiul primarului Mircea Corbu, potrivit Agerpres.

- Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente in urma conflictului intre elevi la balul bobocilor de la Colegiul Reformat, care s-a soldat cu injunghierea a doi tineri, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Mures, joi, 3 noiembrie, in jurul orei 23:35,…

- Un tanar din Satu Mare s-a ales cu dosar penal, deorece a furat produse in valoare de 10 lei dintr-un magazin din centrul municipiului. Deși prejudiciul a fost recuperat in totalitate, barbatul risca, acum, pana la 3 ani de inchisoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Politistii…

- Politistii vor supraveghea mai atent locurile frecventate de persoanele fara adapost. Inspectoratul Judetean de Politie Timis a transmis ca, in cazul incidentului petrecut in Oraselul Copiilor , a fost deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente, dar a fost aplicata si o amenda de o mie de…

- George Simion s-a ales cu un dosar penal dupa conducerea unui autoturism in timp ce avea carnetul de șofer suspendat. Simion a facut scandal in Piața Victoriei in noaptea dinspre joi spre vineri, acolo unde pregatea protestul AUR ce urmeaza sa aiba loc in weekend. A fost scandal de proporții in fața…

- Un copil de patru ani a fugit de la o gradinita de langa Ploiesti si a fost gasit ratacind, singur pe strada. O femeie l-a gasit si a chemat politia, care i-a adus familia la sectie si a deschis un dosar penal. Copilul se afla pe strada in zona Tatarani, Barcanesti, iar o femeie a observat ca era singur,…