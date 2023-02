Stiri pe aceeasi tema

- DE CE NU PREVENIM? Dosar penal și se fac cercetari pentru inșelaciune in urma avalanșei de la Cabana Capra, persoanele vizate de ancheta sunt deținatorii unitații de cazare. Potrivit IPJ Argeș, in continuarea verificarilor privind evenimentul care a avut loc in noaptea de 04 spre 05 februarie, pe DN…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 22-a: FC Universitatea Cluj – FC Voluntari 2 – 1, Lorand Fulop (U Cluj) FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 3 – 0, Marko…

- Antrenorul celor de la FC Argeș, Marius Croitoru (42 de ani), iși ispașește perioada de suspendare dictata de Comisia de Disciplina a FRF (patru runde), in urma scandalului cu licențele de antrenor. Luni, in prima repriza a partidei cu Chindia, FC Argeș nu a avut o evoluție prea buna, iar Marius Croitoru…

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la apariția in mediul online a unor imagini in care un caine era batut . In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat trei barbați, cu varste cuprinse intre 33 și 55 de ani, din Șotanga, care,…