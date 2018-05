Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru shaormeria din Iași, cu Salmonella, in care sute persoane au suferit toxiinfectii alimentar. Astfel, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. “Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal…

- "Politistii s-au autosesizat in acest caz si a fost intocmit un dosar penal pentru comercializarea de produse alimentare alterate. Cercetarile continua", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Adina Lupu. Medicii din cadrul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi au…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma."Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. "Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate…

- UPDATE ora 18:20 – Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au anuntat astazi ca au demarat o ancheta epidemiologica la restaurantul de unde au mancat produse fast food cele peste 40 de persoane care au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase cu toxiinfectii alimentare. Potrivit unui comunicat…

- O batrana in varsta de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 1 al Spitalului de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. Femeia a decedat, in pofida eforturilor medicilor de a o salva. Polițiștii au deschis o ancheta, și merg pe ipoteza sinuciderii. Femeia in varsta de 76 de ani, era din localitatea Salva, Bistrita-Nasaud,…

- Gest extrem aseara la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj Napoca. O batrana in varsta de 76 de ani a murit, dupa ce s a aruncat in gol de la primul nivel al spitalului, scrie Digi 24.Medicii au incercat sa o resusciteze minute in sir, dar nu au mai putut sa faca nimic pentru batrana.Politistii au…

- Directorul medical al Spitalului de boli infectioase, Dr. Mihnea Hurmuzache, explica lipsa serului antirabic prin faptul ca produsul farmaceutic nu a mai fost importat de Ministerul Sanatatii.Spitalele care au facut comanda de ser antirabic au fost informate ca nu li se pot onora cererile in…