Dosar penal. Fiul primarului, prins drogat la volan Fiul primarului din Balint a fost prins in timp ce conducea drogat. Barbatul in varsta de 32 de ani a fost oprit de un echipaj de la Biroul de Ordine Publica, luni dimineata, pentru un control de rutina, pe strada Episcop Ioan Balan din Lugoj. Dupa ce i-au verificat documentele, politistii i-au cerut barbatului sa le dea si o proba pentru aparatul Drugtest. Aparatul a indicat prezenta cannabisului in test, astfel ca fiul primarului a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Barbatul va fi acum cercetat penal si nu mai are voie sa conduca vreo masina, o buna perioada de timp.… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Beclean au depistat și oprit joi, pentru control, un autoturism care circula pe Drumul Național 17, prin localitatea Coldau. La volan a fost identificat un tanar de 28 de ani, din Agrișu de Sus, iar in urma testarii cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost…

- Un zalauan de 24 de ani a fost prins la volan sub influența mai multor droguri in timp ce isi dadea examenul pentru permis. In cadrul unei actiuni, pentru nerespectarea regulilor de circulatie de catre pietoni, politistii zalauani l-au depistat pe tanarul inconstient care s-a ales cu dosar penal pentru…

- Cunosctul prezentator TV Oreste Teodorescu a fost prins drogat la volan. Acesta a fost oprit de un echipaj de poliție și testat, iar rezultatul indicat de aparatul Drug Test a indicat pozitiv. Pe numele sau s-a intocmit dosar penal.

- In ziua de 05 noiembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Pitești au depistat un barbat de 33 de ani, din Ramnicu Valcea, județul Valcea, care conducea un autoturism pe str. Calea Craiovei din municipiul Pitești, iar in urma testarii cu aparatul DrugTest a rezulat ca se afla sub influența substanțelor…

- Un tanar din Ilva Mare s-a ales cu dosar penal dupa ce in noaptea de sambata spre duminica a fost prins sub influența drogurilor, la volan, de catre polițiști. In plus, acesta a fost amendat cu cateva sute de lei, fiindca nu avea ce cauta la acea ora in afara domiciliului. In cadrul acțiunilor preventive…

- Joi, in jurul orei 18.30, polițiștii din Sannicolau Mare au oprit pentru control, pe strada Timișoara din orașul Sannicolau Mare, un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 32 de ani. In urma testarii cu aparatul Drugtest, a rezultat ca barbatul se afla sub influența substanțelor psihoactive,…

- Polițiștii rutieri au legitimat 400 de persoane, au verificat 310 autoturisme și au efectuat 364 de testari cu aparatul etilotest in cadrul unei razii de amploare care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. In urma controalelor efectuate, polițiștii au dat 268 de amenzi, dintre care 75 au fost…

- La data de 21 septembrie 2021, in jurul orei 02.40, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 30 ani, din orașul Babeni, județul Valcea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din oraș, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt…