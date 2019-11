Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Alba s-a autosesizat in imaginilor publicate de Alba24, cu șicanarea in trafic de pe Bulevardul Incoronarii de vineri dimineața. Polițiștii au facut verificari și au identificat agresorul, un tanar din județul Galați. A fost deschis dosar penal, in rem, adica pentru cercetarea faptei. ”In urma…

- Un pacient ce urma sa plece acasa a fost gasit mort in curtea Spitalului Judetean Slatina. Cadrele spitalului s au alarmat cand au vazut ca lipseste la ora 4 si jumatate dimineata, l au cauta si l au gasit mort in curtea spitalului. Pacient fusese internat in sectia de cardiologie, scrie digi24.ro.…

- Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului in legatura cu modul in care specialistii de la INML au efectuat expertiza ADN a fragmentelor osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca, care

- Bataie ca in filme intre doua clanuri interlope din Dambovita. Incaierarea a avut loc in localitatea Balteni, chiar pe marginea Drumului National 71, dupa un conflict intre doi barbati din grupari rivale. A fost nevoie de interventia trupelor speciale pentru potolirea spiritelor.

- Un incendiu violent a izbucnit, luni dupa-amiaza, in comuna Țanțareni. De la vegetația uscata, focul s-a extins rapid la o anexa in care se aflau baloturi de fan. Flacarile amenințau sa ajunga și la casele din apropiere, fiind nevoie de suplimentarea echipelor Inspectoratului pentru Situații…

- Un preot din Buciumeni, județul Dambovița, s-a ales cu dosar penal pentru distrugere de bunuri dupa ce a incendiat mașina soției sale. Mai mult, el a și amenințat-o pe preoteasa și a primit și un ordin de restricție. Polițiștii din Pucioasa s-au autosesizat ieri privind un incendiu la o mașina și au…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galați, Romania au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu in cazul polițiștilor care nu au ajutat fata plina de sange, cercetarile fiind facute in rem, la sesizarea unei organizații non-profit, scrie digi24.ro.