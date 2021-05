Stiri pe aceeasi tema

- Colectivul Ph-online.ro ureaza tuturor cititorilor sai sarbatori fericite, sa aveti intotdeauna sufletul plin de speranta, iar lumina sfanta a Pastelui sa va aduca liniste si fericire! Paste fericit! Multumim pentru ca ne suneti alaturi!

- Caz șocant intr-o familie din Cluj, dupa ce o femeie, mama a cinci copii, a dat naștere acasa unei fetițe perfect sanatoase. Din cauza dezinteresului pe care l-a manifestat fața de propriul copil, la cateva ore distanța, micuța a fost gasita moarta. Cum s-a produs tragedia Venirea pe lume a unui copil…

- Hester Ford, din Charlotte, cea mai in varsta persoana din America, a murit la varsta de 116 ani. Femeia a lasat in urma peste 100 de stra-stranepoți, scrie New York Post. Aceasta a murit acasa, inconjurata de familia ei, insa nu a fost specificata cauza morții sale.Hester Ford, din Charlotte, Carolina…

- Ce leguma ar trebui sa consumi mai des? Aceasta te menține sanatos in sezonul mult așteptat. Romanii trebuie sa o introduca in alimentația lor, mai ales primavara. Despre ce leguma e vorba? Ce leguma ar trebui sa consumi mai des primavara? Sezonul preferat al vegetarienilor a venit! Desigur ca nu doar…

- Ianuarie este luna in care cele maimulte persoane iși indreapta atenția catre un stil de viața sanatos. Dupa excsele facute de sarbatori, care s-au soldat cu cateva kilograme in plus, cei mai mulți iși doresc sa-și recapete silueta. Ca și procesul de ingrașare, procesul de slabire este influențat de…

- RESITA – Evident, asa cum multi s-ar astepta, iubirea cu impuscaturi nu se putea intampla decat pe Aleea Albastrelelor. Astazi, de acolo a fost dat un apel la 112, apelanta fiind chiar victima, o resiteanca de 46 de ani, care s-a plans politistilor de la Municipiu ca ar fi fost amenintata si impuscata,…

- Eliza Iliescu, fata Adrianei Iliescu, a implinit 16 ani și a devenit o domnișoara in toata regula. Fata Adrianei Iliescu, cunoscuta drept cea mai in varsta mama din Romania, este eleva la Liceul Dimitrie Paciurea, specializarea Filologie și are rezultate remarcabile la invațatura. Eliza este cea mai…

- Un șofer in varsta de 97 de ani a condus un autoturism pe strada Pestalozzi, iar la un moment dat a surprins și accidentat un pieton in varsta de 74 de ani. Ulterior, barbatul in varsta de 97 de ani a parasit locul accidentului fiind depistat la scurt timp pe bulevardul Corneliu Coposu. In urma ...…