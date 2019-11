„Pentru mine este dezamagitor ca am marcat trei goluri si plec numai cu un punct. Eu consider ca am pierdut doua puncte. Nu pot sa le reprosez nimic jucatorilor, desi au facut cateva greseli foarte grave in acest joc. Am revenit tot timpul, am avut conducerea, am condus cu 2-1, dar, am mai spus, mai avem mult de munca”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul echipei CSM Reșița.

Mijlocasul Dragos Saulescu, autor a doua goluri cu Sportul Snagov, devenit golgheterul echipei cu cele 5 reusite ale sale in 18 aparitii, e de parere ca CSM Resita a dominat tot jocul si ar fi meritat victoria.