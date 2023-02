Stiri pe aceeasi tema

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 03 februarie 2023, pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Dragos Voda din municipiul Constanta.potrivit unui comunicat al SC RAJA SA, in intervalul orar 12.00 ndash;…

- Doi conducatori auto, sub influenta bauturilor alcoolice au fsot depistati in trafic pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 5.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie au identificat…

- Dupa mizeul noptii, in jurul orei 02.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervinpe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un copac cazut pe carosabil. La locul incidentului au fost trimise echipaje de prim ajutor.…

- La Sala Sporturilor din Constanta, reprezentantele a patru scoli au fost in cursa pentru un trofeul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS), disciplina baschet, nivel gimnazial. Finala mica a fost si cea care a avut un gram de dramatism pe final, meciul fiind unul foarte strans. Echipa Liceului…

- Astazi ndash; 16 ianuarie 2023, a survenit o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 280 mm, de la intersectia str. Mircea cel Batran cu Grivitei din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul…

- Astazi ndash; 05 ianuarie 2023, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, din zona bd. Mamaia din municipiul Constanta.Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile, in intervalul orar 12.00. ndash; 17.00, consumatorilor…

- Lotul pentru achizitia castravetilor a fost anulat deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile si sau neconforme, conform licitatiapublica.ro. Ministerul Apararii U.M. 02192, Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta, achizitioneaza legume proaspete Conform datelor puse la dispozitie de licitatiapublica.ro,…

- Un accident rutier s a produs azi, 18 noiembrie in municipiul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Mircea cel Batran din municipiu, vis a vis de Casa de Pensii. In accident sunt implicate un autoturism si o motocicleta, transmit autoritatile. O persoana a fost ranita. Intervine Smurd B…