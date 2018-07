Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se intalneste astazi la Helsinki cu Vladimir Putin, in incercarea de a imbunatati relatiile tarii sale cu Rusia. In timp ce Trump se poate lauda cu o experienta de 18 luni la Casa Alba, Vladimir Putin este de ...

- Rusia îl considera pe presedintele american Donald Trump drept &"partenerul&" sau, a dat asigurari Kremlinul, înaintea primului summit între liderul de la Casa Alba si omologul sau rus, Vladimir Putin.

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…

- Donald Trump a venit la Casa Alba cu promisiunea de a reconcilia SUA cu Rusia. Dupa un an si jumatate, intr-un context si mai degradat, miliardarul republican va avea primul summit bilateral cu Vladimir Putin, in 16 iulie, la Helsinki, pe teren neutru. In pregatire de mai multe luni, intalnirea dintre…

- Rusia si Statele Unite nu împart aceleasi valori, dar o întrevedere dintre liderii celor doua tari este absolut necesara. De aceasta parere este secretarul de stat american, Mike Pompeo, care a mentionat ca Moscova si Washintonul trebuie sa colaboreze întrucât sunt multe…

- Posibilitatea unei intalniri dintre cei doi a aparut in timpul convorbirii telefonice dintre ei din aprilie. Vorbind in fata reporterilor la Casa Alba, Trump l-a atacat si pe fostul presedinte Barack Obama. „Presedintele Obama a pierdut CrimEea, doar ca sa intelegeti. Vreau sa o spun…