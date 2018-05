"Daca nu cuprinde si un zid, si am in vedere chiar un zid, unul adevarat, si masuri foarte riguroase de securitate la granite, nu voi aproba nimic", a declarat Trump pe canalul Fox News.



Mai mult, o viitoare lege trebuie sa puna capat loteriei vizelor si vizelor pentru rudele imigrantilor legali, a adaugat el. "E timpul sa avem tot pachetul", a mai spus Trump in emisiunea inregistrata miercuri si difuzata joi.



In centrul dezbaterilor se afla programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), instituit in 2012 in mandatul presedintelui Barack Obama, prin care circa 700.000…