Presedintele american, Donald Trump, a denuntat inca o data luni acordul "oribil" asupra programului nuclear iranian, cu cateva zile inaintea unei decizii, foarte asteptata, cu privire la viitorul acestui text negociat de predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP.



"In sapte ani, acest acord va expira si Iranul va putea dezvolta arme nucleare", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologul sau nigerian, Muhammadu Buhari, la Casa Alba. "Este inacceptabil, sapte ani e ca maine", a adaugat el.



"Este un acord care nu a fost aprobat…