- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus…

- Berlinul a fost informat de Statele Unite ca se are în vedere o reducere a efectivelor militare amplasate în Germania dar nicio decizie nu a fost luata la Washington, a precizat miercuri o purtatoare de cuvânt a guvernului Angela Merkel, citata de AFP."Guvernul a fost…

- Berlinul nu intenționeaza sa raspunda nici unei sancțiuni americane plasate pe conducta de gaz Nord Stream 2, in ciuda faptului ca nu este de acord cu poziția SUA ca implicarea in proiect reprezinta o amenințare pentru NATO, a declarat Cabinetul Federal al Germaniei intr-un document, raporteaza APA…

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Donald Trump a confirmat vineri ca Statele Unite au acceptat sa ajute Mexicul ca sa-și reduca producția de petrol, pentru a se ajunge la un acord global pentru țarile producatoare și pentru a stopa scaderea prețurilor, anunța AFP. "Suntem de acord sa reducem producția. Și ei sunt de acord…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP. "Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…