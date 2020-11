Presedintele american Donald Trump refuza sa isi recunoasca infrangerea, insistand ca el este castigatorul si sugerand ca au existat nereguli, informeaza dpa, citata de Agerpres. Presedintele republican a postat prima sa reactie pe retelele de socializare la rezultatul scrutinului anuntat de media care il da castigator pe democratul Joe Biden, scriind cu majuscule si neaducand […] The post Donald Trump: „Am caștigat alegerile cu 71.000.000.000 de voturi legale!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .