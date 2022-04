Stiri pe aceeasi tema

- Cel in cauza a fost condamnat in prima instanta, de Tribunalul Constanta, la inchisoare pe viata. Pe langa decizia de condamnare, instanta a decis acordarea unor daune in valoare de 2,6 milioane de euro. Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc primul termen in apelul dosarului privind crima si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv, miercuri, ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Instanta suprema a respins, ca nefondat, recursul formulat de fostul presedinte, fiind mentinuta decizia din 20 septembrie 2019 pronuntata de Curtea de Apel…

- Barbatul de 23 de ani care in toamna anului trecut a ucis-o pe fetita de patru ani a concubinei sale, iar apoi a incendiat cadavrul langa un cimitir din municipiul Arad, a fost condamnat de Tribunalul Arad, miercuri, la 17 ani si patru luni de inchisoare, dar si la plata unor daune morale de un milion…

- Ofiterii de combatere a criminalitatii organizate din Craiova au descins, saptamana trecuta, la mai multe persoane din Dolj, Olt, Constanta si Tulcea, suspectate de trafic de droguri si criminalitate informatica. Oamenii legii au ridicat 137 de doze de fragmente vegetale, sisteme informatice, carduri…

- Adrian Craciunescu, fostul comisar șef al IPJ BN a fost condamnat la aproape 3 ani de inchisoare cu executare. Procurorii DNA au contestat decizia, astfel ca dosarul va ajunge la Inalta Curte de Casație și Justiție. Cu doua zile iniante de Craciun, fostul comisar șef al IPJ BN, Adrian Craciunescu, și-a…

- Sorin Buta, patronul firmei care a realizat deratizarea din Timisoara in urma careia o femeie si doi copii au murit, a fost condamnat definitiv la sase ani si noua luni de inchisoare de Curtea de Apel Timisoara. Instanta l-a obligat sa achite si daune morale de sute de mii de euro.

- Curtea de Apel Timisoara a motivat sentinta prin care a mentinut amenda de peste 100 de milioane de lei (20 de milioane de euro), aplicata de Administratia Fondului pentru Mediu companiei de termoficare Colterm pentru ca nu a cumparat certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera din 2020.…

- Tribunalul Timis a anulat organizarea unui concurs pentru 22 de posturi pe perioada nedeterminata la Primaria Timisoara, la sesizarea sindicatului din institutie. Anularea a venit cu doar o zi inainte sa aiba loc concursul. Decizia vine dupa ce anul trecut instanta a suspendat noua organigrama de…