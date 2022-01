Stiri pe aceeasi tema

- Politistii s au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, vineri, 14 ianuarie, dupa ce membri ai AUR au intrat in sediul Primariei Timisoara.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a fost intocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, in care se efectueaza…

- George Simion și un grup de cateva zeci de simpatizanți ai partidului extremist AUR au intrat vineri cu forța in sediul Primariei Timișoara, potrivit publicației locale Debanat.ro, citata de g4media.ro. Din imaginile postate pe Facebook se vede ca unii dintre cei care au intrat in Primarie aveau geci…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a transmis, vineri, intr-un comunicat, ca o banda de membri si simpatizanti AUR, in frunte cu George Simion, adusi la Timisoara cu autocarul, impreuna cu organizatia Noua Dreapta din Mehedinti, au patruns in mod ilegal in sediul Primariei, prin forta fizica. Primarul…

