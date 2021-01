Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat ca motivul pentru care la Timișoara vor fi operaționale de luni doar doua centre de vaccinare este ca va exista un numar foarte mic de doze de vaccin disponibile saptamana viitoare. Primarul Timișoarei spune ca in Romania a trecut aproape neobservata știrea ca Pfizer a anunțat vineri ca trebuie sa-și extinda liniile de producție a vaccinului in fabrica ei din Belgia, pentru a crește puternic capacitatea pana in martie. “Problema e ca asta duce la o reducere a dozelor de vaccin produse in urmatoarele saptamani și Pfizer nu poate livra tot ce a promis…