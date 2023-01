Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Cristian Pirvulescu a apreciat, luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, referitor la veto-ul austriac privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca va exista un sentiment antieuropean din ce in ce mai dezvoltat. ”Suntem nici la doua saptamani de la momentul in care a existat…

- Vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy Bege a anuntat miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca joi va avea loc o discutie cu reprezentantii furnizorilor, pentru nelamuririle din legea privind plafonarea preturilor la energie. El a mentionat ca Autoritatea a publicat si un model de declaratie…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca programul cultural al Timisoarei 2023, anuntat luni, va reuni peste 2.500 de artisti, 30 de evenimente in medie saptamanal

- Deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre obiectivul Schengen ca PNL trebuie sa inteleaga ca acum trebuie sa isi foloseasca toate atuurile pe care le are in PPE pentru a-i convinge pe austrieci, el apreciind ca nu exista azi niciun social-democrat…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca stirea cu prezenta lui Elon Musk in Romania, care s-a dovedit un fake news, a avut un efect pozitiv, pentru ca despre cel putin doua destinatii turistice, Caselul Bran si Poiana…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi actul normativ prin care primarii de sector si ai municipiilor resedinta de judet pot beneficia de informatii din domeniul securitatii nationale. „Legislatia din domeniul securitatii nationale a fost conceputa sa corespunda necesitatilor de securitate ale…

