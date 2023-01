Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz spune ca modul de selectare a proiectelor din sanatate ce primesc bani seamana „cu o partida de alba-neagra”. Dominic Fritz arata ca cele doua proiecte ale orașului Timișoara puteau incepe imediat, dar ca nu au fost incluse pe lista Ministerului Sanatații. „Azi, la…

- Trei proiecte de infrastructura medicala depuse pentru a fi finanțate prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliența au trecut primul hop al analizei derulate de Ministerul Sanatații in vederea acordarii de bani pentru a fi puse in opera. Institutul Oncologic, o noua Maternitate in…

- 3 proiecte MAJORE ale Spitalului Județean de Urgența Alba au intrat in a doua etapa de finanțare cu fonduri din PNRR 3 proiecte MAJORE ale Spitalului Județean de Urgența Alba au intrat in a doua etapa de finanțare cu fonduri din PNRR Lista celor 42 de spitale din Romania eligibile pentru a obține finanțare…

- Luna decembrie a insemnat pentru Spitalul Județean din Timișoara depunerea mai multor solicitari de finanțare pentru proiecte susținute din Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 12 – Sanatate, coordonata de Ministerul Sanatații. Este vorba de solicitari in valoare de multe milioane…

- Am primit finanțare pentru Proiectul „Elaborare si transpunere in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului (PUG si PUZ-uri) la nivelul Municipiului Turda”. ℹ️Acest proiect va fi finantat prin

- Ministerul Sanatații a anunțat ca prelungește pana in decembrie termenul de depunere pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Termenul a fost prelungit pana la jumatatea lunii decembrie. Reprezentanții ministerului au anunțat ca masura a fost luata „pentru a veni…

- Romanii continua sa se joace cu focul aruncand gunoaiele pe unde le vine, in contextul in care Garda de Mediu are pregatite pentru ei sancțiuni uriașe. Este cazul unui barbat din Timișoara, care a primit o amenda imensa dupa ce a aruncat gunoi pe un camp. Un timișorean a aruncat gunoiul pe camp și a…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca a selectat 200 de centre medicale comunitare integrate care vor beneficia de finantare nerambursabila prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Prin organizarea acestor centre, care reunesc toate serviciile medicale intr-un singur loc, se urmareste sporirea…