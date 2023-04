Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-6 aprilie 2023 s-a desfașurat, la București, Olimpiada Naționala de Informatica – secțiunea Liceu, iar la Targu Mureș, Olimpiada Naționala de Informatica – secțiunea Gimnaziu. Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș a fost reprezentat și anul acesta de cei doi ași ai informaticii județului…

- Echipa de robotica a Colegiului Național „Zinca Golescu” din Pitești (TehnoZ) s-a calificat la campionatul mondial de profil, clasandu-se pe podiumul celei mai mari competiții de robotica pentru liceeni din Romania, „First Tech Challenge”, desfașurata in perioada 3-5 martie la Sala Polivalenta din București.…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. „In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs…

