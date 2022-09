Un tanar de 19 ani, din comuna Turburea, județul Gorj, a fost reținut sub aspectul savarșirii infracțiunii de harțuire sexuala. Polițiștii Secției nr.3 Craiova au fost sesizați de o tanara de 24 de ani, din municipiu, ca, in timp ce se deplasa pe strada George Fotino, un barbat necunoscut i-ar fi propus sa intrețina relații sexuale, atingand-o pe aceasta in zonele intime. Intrucat femeia a opus rezistența, barbatul a fugit intr-o direcție necunoscuta. La nivelul secției a fost constituit un colectiv de polițiști, care, in urma activitaților informativ-operative desfașurate a identificat un tanar…