- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 33 546 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 16 542 traversari persoane, dintre care 11 213 treceri la frontiera moldo-romana, 3 673 treceri la frontiera cu Ucraina și 1 656 treceri…

- Avand in vedere necesitatea asigurarii unui trafic fluent in punctele de trecere a frontierei, pe fondul imbunatațirii situației epidemiologice la nivel internațional și ținand cont de creșterea numarului participanților la trafic, in contextul eliminarii unora dintre restricțiile impuse de evoluția…

- ”Tinand cont de administrarea unui regim complet de vaccinare, Romania se situeaza pe locul 15 la nivel european si pe locul 28 la nivel global”, a spus Baciu.Țara noastra a primit 14.720.749 de doze de vaccin anti-COVID, fiind administrate 8.288.345 (56,3% din total).Pana pe 6 iunie, s-au inregistrat…

- Doua fluxuri de vaccinare anti-COVID-19 vor fi deschise, de saptamana viitoare, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca-Costesti, a anuntat, vineri, prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor. Potrivit acestuia, unul dintre fluxuri va fi deschis pentru sensul de intrare in Romania dinspre Republica…

- Pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se pot vaccina, de miercuri, intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii, cu Johnson&Johnson. Anunțul a fost facut de ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henti…

- 27 de teste COVID-19 false au fost depistate in punctele de trecere a frontierei de stat, pe parcursul saptamanii trecute. Documentele au fost ridicate din punctele de trecere a frontierei Palanca, Criva, Aeroportul Internațional Chișinau.