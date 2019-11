DOLIU în lumea teatrului! A bucurat generaţii întregi: "Adio, maestre!" Petru Ciubotaru s-a internat acum doua zile in spital, avand mai multe probleme de sanatate, dar medicii nu l-au putut salva. A murit in aceasta dimineata in jurul orei 4.00. Trupul neinsufletit va fi depus in foaierul Teatrului National Iasi. Acesta va fi inmormantat duminica in cimitirul Eternitatea din Iasi. Anuntul a fost facut de actorul Calin Chirila. "Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Maestre! Dom Petrica al Teatrului, al Iașului, al Moldovei, a urcat la ceruri. Adio! Iți mulțumesc, Petru Ciubotaru! Dumnezeu sa te odihneasca!", a scris Calin Chirila pe Facebook. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O veste trista pentru ieseni. S-a stins actorul Petru Ciubotaru. Acesta avea 80 de ani. Petru Ciubotaru a avut o cariera frumoasa, de 55 de ani, si a fost cunoscut in special pentru interpretarea rolului "Chirita". "RIP, maestre Petrica Ciubotaru. O sa-mi fie dor de Chirita matale", a scris Dan Lungu…

- Interpreta de muzica populara din Șimleu Silvaniei, Vladuța Lupau și iubitul ei, Adi Rus s-au casatorit religios, ieri. Cei doi tineri au postat imaginii pe Facebook și pe Instagram, la fel ca și celebrii lor nași Olguța Berbec și Remus Novac realizate in timpul ceremoniei. Indragita artista de muzica…

- Mihai Constantinescu a murit, marți seara, la 73 de ani, la Spitalul de Urgența Floreasca, unde fusese internat inca de la jumatatea lunii mai. Unul dintre primele mesaje de ”la revedere” a venit chiar de la ex ministrul de Interne, Carmen Dan. Vom iubi, in continuare, maestre, și cainii vagabonzi!”,…

- "Am fost intotdeauna un om loial unor valori pe care unii le considera perimate : credinta, patrie, familie. Nu ma voi schimba, la aceasta varsta! Nu as putea. De aceea am si anuntat, acum cateva luni, ca intentionez sa candidez ca independent la cea mai inalta functie in stat. Ca sa ma bat pentru…

- Regizorul Constantin Vaeni spune ca moartea lui Alexandru Darie reprezinta "o mare pierdere pentru teatrul romanesc". "...si se duc pe rand, pe rand!... A plecat, s-a stins Ducu Darie... - o mare pierdere pentru teatrul romanesc, atat cat mai e!... Dumnezeu sa il ierte!", a scris Constantin…

- Vaduva presedintelui tunisian Beji Caid Essebsi, decedat la 25 iulie, a incetat din viata duminica, in ziua in care tunisienii merg la vot pentru a alege un nou sef de stat, transmit dpa si AFP, conform agerpres.ro. "Mama mea Chadlia Farhat a murit, Dumnezeu s-o aiba in paza", a indicat pe Facebook…

- Anamaria Pop a murit duminica, 18 august, intr-un accident de circulație, in timp ce mergea la un eveniment. Luni, fiul ei in varsta de 19 ani a postat pe Facebook un mesaj emoționant. „Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate…

- Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu trece prin cele mai grele momente. Mama sa a incetat din viața. Mama lui Cristi Brancu a murit la spital. Aceasta urmeaza sa fie inmormantata duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. "Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie…