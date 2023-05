Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului e in doliu! O fosta campioana olimpica și mondiala de sprinter s-a stins din viața la varsta de 32 de ani. Tristul anunț a fost facut de compania ei de management. Tanara a fost gasita fara suflare in casa ei din Florida. Cauza morții nu a fost inca dezvaluita.

- Doliu imens in lumea sportului internațional! Un sportiv de performanța s-a stins din viața, dupa o accidentare care a avut loc in timpul unei curse la care participa. Avea doar 34 de ani și multe competiții sportive de parcurs. Cine este cel despre care scrie o lume intreaga.

- Lumea sportului mai pierde o legenda. Victor Nunweiller, fostul portar al echipei Dinamo, a murit, astazi, la 81 de ani. Vestea a fost data intr-un comunicat al clubului, in care transmite sincere condoleanțe familiei indoliate.

- Lumea sportului este in doliu! Un celebrul pilot de raliuri a murit la varsta de 33 de ani, in urma unui grav accident rutier. Cine a facut anunțul trist cu privire la deces. Fanii sunt șocați de vestea tragica.

- Luptatorul Benny Adegbuyi a fost implicat intr-un grav accident rutier pe autostrada A 2, in urma cu puțin timp. Surse din cadrul politiei au declarat acest aspect pentru News.ro. Sportivul de performanța se indrepta spre Tuzla, pentru a participa la un eveniment. Care este starea de sanatate a luptatorului…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina ia tot mai multe vieți! Lumea sportului e in doliu dupa ce un tanar in varsta de 22 de ani, medaliat la Jocurile Olimpice, a murit in razboiul din Ucraina, in regiunea Luhansk, acolo unde se afla pentru a-și apara țara.

- Un participant la semimaratonul Elche a incetat din viata, duminica, la finalul cursei. El avea 21 de ani.Potrivit organizatorilor editiei cu numarul 50 a maratonului, concurentul, care s-a prabusit imediat dupa ce a trecut linia de sosire, nu a mai putut fi salvat, desi el a fost dus la spital in…

- Lumea sportului e in doliu! S-a stins din viața o legenda! Fostul atlet Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la varsta de 64 de ani. In anul 2020, acesta suferise un transplant de inima.