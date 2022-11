Stiri pe aceeasi tema

Este doliu in lumea muzicii din SUA, dupa ce artistul Jake Flint a murit la doar 37 de ani. Acesta a incetat din viața chiar a doua zi dupa ce se casatorise.

Actorul Leslie Phillips a murit la varsta de 98 de ani, dupa o lunga boala. Phillips era cunoscut fanilor mai tineri ca fiind vocea celebrei Palarii vorbitoare din filmele Harry Potter.

Doliu in lumea muzicii: Darius Vlad Cretan, cunoscut sub numele de scena drept Nosfe, s-a stins din viața la varsta de 37 de ani. Cantarețul facea parte din trupa Șatra Benz.

Muzica inseamna echilibru, pace, iubire; ea poate modela lumea in care traim, afirma soprana Felicia Filip, potrivit Agerpres.Intr-o declaratie acordata AGERPRES, in contextul Zilei internationale a muzicii, marcata in fiecare an la data de 1 octombrie, Felicia Filip spune ca, pentru ea, fiecare zi…

Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat la varsta de doar 33 de ani, a anuntat, vineri, clubul de fotbal Petrolul Ploiesti, pentru care mijlocasul a jucat in 2017.

Rapperul american Coolio, cunoscut mai ales pentru melodia sa din 1995 „Gangsta's Paradise", a murit la varsta de 59 de ani, a anuntat miercuri managerul sau.

Actrita si cantareata Irene Papas, considerata un simbol al frumusetii grecesti, a murit miercuri la varsta de 96 de ani, informeaza Greekreporter.com, potrivit Agerpres.

Pianistul american de jazz Ramsey Lewis, cunoscut mai ales pentru versiunea sa instrumentala a piesei „The 'In' Crowd", a murit luni, la varsta de 87 de ani.