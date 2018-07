Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in mediul de afaceri din Romania. Unul dintre cei mai bogați 20 de ieșeni s-a stins din viața. Teodor Burtila, un milionar din Romania care a dorit sa traiasca departe de lumina reflectoarelor, a murit la un spital din Viena.(CITEȘTE ȘI: MADALINA GHENEA A CEDAT… S-A MUTAT CU FIUL LUI ”MR. CASH”…

- Omul de afaceri sudanez Joseph Serrousi, care a construit in Romania cel mai mare producator-exportator de confectii pentru barbati, a murit la varsta la 85 de ani. Averea sa, evaluata la peste 36 mil. euro, va fi mostenita de Nora Seroussi, fiica celui care a fost patronul grupului J&R Enterprises,…

- Capitanul echipei de fotbal Mansfield Town a murit. El avea 18 ani, iar vestea trista a fost confirmata de oficialii clubului la care juca. Moartea fotbalistului este cu atat mai dureroasa, cu cat acesta nu suferea de nicio boala. (Console si accesorii gaming) Ryan Evans, capitanul echipei Mansfield…

- Actorul Ilie Gheorghe, cunoscut pentru spectacolul „Faust“, unde a realizat un rol extraordinar, in regia lui Silviu Purcarete, la Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu, a murit in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de 77 de ani.

- Doliu in lumea academica din Romania. Istoricul Dinu C. Giurescu a murit la 91 de ani. Politician roman, deputat in Parlamentul Romaniei si vicepresedinte al Partidului Conservator, s-a nascut pe 15 februarie 1927, in Bucuresti. A obtinut titlul de doctor in istorie in anul 1968 si a predat la Universitatea…

- Actrița Carmen Stanescu a murit la varsta de 92 de ani. Actrița a murit acasa, in somn, dupa o boala lunga, anunta ziarul Libertatea. Citeste si: Unda VERDE la desecretizari: Codrut Olaru a anuntat publicarea protocolului dintre CSM si SRI Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES,…

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…