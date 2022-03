Un parlamentar al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) s-a stins din viața. Vestea trisa a fost anunțata public chiar de copreședintele formațiunii, George Simion. Deputatul Lucian Feodorov, parlamentar AUR de Botoșani, a parasit lumea celor vii la varsta de 79 de ani. „Dumnezeu sa te așeze in randurile drepților, domnule președinte – decan de varsta. Am […] The post Doliu in AUR: un parlamentar s-a stins din viața. Vestea, anunțata de George Simion: „Dumnezeu sa te așeze in randurile drepților” first appeared on Ziarul National .