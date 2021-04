Doi soldaţi ucraineni, ucişi în estul ţării, pe fondul războiului hibrid desfăşurat de Rusia la frontiera ucraineană Doi soldati ucraineni au fost ucisi de catre rebelii separatisti prorusi in ultimele 24 de ore in estul Ucrainei, scena unui conflict armat din 2014 intre fortele guvernamentale si rebeli, a anuntat marti armata ucraineana, pe fondul escaladarii tensiunilor din ultimele zile, relateaza Reuters. Kievul sustine ca Rusia a comasat trupe in apropiere de frontiera de est a Ucrainei in ultimele saptamani, in timp ce informatiile despre atacuri ale rebelilor impotriva fortelor guvernamentale s-au inmultit semnificativ. NATO si-a manifestat preocuparea fata suplimentarea fortelor ruse in regiunea Donbas,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

