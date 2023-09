Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 30 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in municipiu si in judet. In perioada 29 30 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe…

- Doi barbați s-au ales, duminica, cu dosare penale dupa ce au condus bauți pe șoselele din Dambovița. Unul a fost oprit de polițiști pe raza comunei Pietrari, iar celalalt la Vișina. “La data de 13 august, in jurul orei 16.45, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au depistat pe…

- Polițiștii clujeni au continuat și sambata controalele rutiere, in municipiul Cluj-Napoca și pe principalele artere județene, sub forma unor filtre rutiere, in contextul desfașurarii festivalului Untold.

- Doi șoferi depistați beți la volan pe strazile din Alba Iulia, in timpul unei acțiuni a poliției. Ce alcoolemie aveau Doi șoferi au fost depistați in ultimele 24 de ore, in timp ce conduceau pe strazile din județul Alba, sub inflența alcoolului. Cei doi au fost depistați in urma unei acțiuni cu efective…

- Nr. 233 din 17 iulie 2023 BULETIN DE PRESA Depistati de politisti, la volan, cu alcoolemii La data de 16 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au depistat in flagrant delict, un barbat de 32 de ani, din comuna Cleja care conducea un autoturism pe raza localitatii, aflandu se sub…

- Doi șoferi din Alba au fost prinși BEȚI la volan, de polițiști, ieri: Ce alcoolemii aveau aceștia Doi șoferi din Alba au fost prinși BEȚI la volan, de polițiști, ieri: Ce alcoolemii aveau aceștia La data de 7 iulie 2023, in jurul orei 19,30, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 60 de…

- Accident la Coșlariu: Un barbat din Blaj, baut la volan, a intrat cu mașina in gardul unei case Un barbat din Blaj a fost prins baut la volan, dupa ce a intrat cu mașina in gardul unei locuințe din Coșlariu. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iulie 2023, in jurul orei 20,40, polițiștii Secției 1 Poliție…

- Inconștiența la volan pe drumurile din Alba. Doi șoferi prinși bauți la volan de polițiștii rutieri. Ce alcoolemie aveau Doi șoferi au fost prinși in trafic de polițiștii din Alba, dupa ce s-au urcat beți la volan. La data de 18 iunie 2023, in jurul orei 05,40, polițiștii rutieri din Blaj au depistat…