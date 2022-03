Stiri pe aceeasi tema

- Vanatoare fara autorizatie la specia "garlita mare", in comuna Sacele din judetul Constanta. Urmare a cercetarilor intr un dosar penal pentru braconaj si uz de arma fara drept, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat doi barbati, de 33 si 58 de ani, care…

- Avand in vedere cercetarile care se efectueaza in doua dosare penale instrumentate de Parchetul de pe langa Judecatoria Vișeu de Sus, sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fapta prevazuta și pedepsita de art. 342 alin 1 din Codul Penal, azi, 19 ianuarie,…

- Fostul sef al Serviciului Arme, Explozivi, Substante periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, Nicolae-Florin Palasan, a fost numit in functia de subprefect al judetului, la propunerea organizatiei judetene a PSD. Nicolae-Florin Palasan sustine ca numirea sa in functia de subprefect…

- Aproximativ 250 de kilograme de articole pirotehnice, detinute fara drept de persoane din comuna Ipotesti, au fost ridicate de politisti, joi, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- CARAȘ-SEVERIN – Trei carașeni sunt suspectați ca ar fi deținut, fara drept, mari cantitați de articole pirotehnice! Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, polițiștii carașeni au ridicat marți, 21 decembrie, 17 kilograme de articole pirotehnice, deținute fara drept…

- Marti, 21 decembrie, in baza mandatului de percheziție domiciliara emis de Judecatoria Vișeu de Sus, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu Poliția Orașului Borșa, au efectuat doua percheziții domiciliare pe raza orașului. Activitațile investigative vizeaza un tanar…

