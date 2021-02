Doi români i-au spart casa celebrului James Blunt. I-au furat până și ceasul! Romanii, doi la numar, au fost prinși in urma unei operațiuni ample a poliției spaniole numita ”Second”, in care s-au autorizat filaje și interceptari telefonice. S-a dovedit ca cei doi fac parte dintr-o grupare mai mare care au spart mai multe locuințe de pe Ibiza, insula unde s-au mutat mulți milionari și care, in vremurile cand distracția nu era cu ”distanțare”, era numita capitala de vara a distracției europene. Poliția a descoperit și locul unde aceștia depozitau bunurile furate, care sunt evaluate la cel puțin 300.000 euro.Printre cele furate se numara doua sculpturi evaluate la 150.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

