Stiri pe aceeasi tema

- Din lotul Romaniei ce va participa la Campionatul Mondial de Sprint pentru juniori și Under 23 fac parte și 4 sportivi ai secției de kaiac-canoe de la CSM Pitești. Acesta se va desfașura in perioada 31 august – 4 septembrie 2022, la Szeged (Ungaria). Citește și: Canoistul Catalin Chirila, bronz la Supercupa…

- Lotul national de cadeti al Romaniei, condus de Titi Tudor, a plecat, ieri, spre Erzurum (Turcia), acolo unde se desfasoara, pana pe 21 august, Campionatul European de Box rezervat acestei categorii de varsta. Printre cei 14 sportivi selectionati de antrenorul coordonator al sectiei de box de la CSM…

- Campioanele Naționale feminine de volei Under 19 din Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Kosovo și Romania se vor infrunta la Mioveni, in cadrul Campionatul Balcanic de Volei U19. Meciurile internaționale sunt organizate de Federația Romana de Volei la Sala Sporturilor Mioveni, in perioada…

- Naționalele feminine de volei Under 19 din Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Kosovo și Romania se vor infrunta la Mioveni, in cadrul Campionatul Balcanic de Volei U19. Meciurile internaționale vor avea loc, la Sala Sporturilor Mioveni, in perioada 10-14 august. Intrarea este libera.…

- Romania a participat cu zece echipaje in lotul de tineret, compuse din 43 de sportivi, si 11 echipaje in lotul de Juniori, compuse din 42 de sportivi. Campionatele Mondiale de tineret si junior, care au avut loc la varese, in Italia, i au adus Romaniei sapte medalii, trei una de aur, una de argint si…

- ATLETISM… Evolutiile bune din acest an au propulsat-o pe atleta Stefania Cristea-Buhus (CSS Barlad) in lotul Romaniei pentru participarea la Campionatul Balcanic de Juniori 1, care va avea loc in Turcia, in perioada 16-17 iulie. Sportiva va concura in proba de aruncare a sulitei. In aceasta vara, Stefania…

- In perioada 25 iulie – 21 august 2022 va avea loc a șasea campanie arheologica sistematica in situl de la Ocnița – Buridava. Cercetarile se desfașoara cu prezența studenților Specializarii Istorie a Universitații din Pitești. Totodata, voluntarii care doresc sa ia parte la cercetari alaturi de studenții…

- Proaspat vice-campion european, sportivul antrenat de Ion Butucaru la SCM Bacau se gandește deja la Mondialele de luna viitoare, din Bulgaria La drept vorbind, medalia este din porțelan și atrage atenția imediat. Iți sare in ochi și pentru ca e lucrata iscusit, dar și pentru ca semnifica un nou pisc…