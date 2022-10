Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui avion care trebuia sa plece spre Luton de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava reclama ca au fost ținuți timp de aproape o ora in aeronava, fara aer condiționat, la temperaturi ridicate, din cauza unor probleme tehnice care au impiedicat decolarea, iar doi dintre calatori au leșinat,…

- Pasagerii aeronavei Wizz Air care urma sa decoleze de pe aeroportul din Suceava spre Luton au ramas blocati pe pista, timp de ora, iar unul dintre pasageri a lesinat la bord, informeaza publicatia locala Stiri Suceava. Pasagerii au fost imbarcati, insa aeronava nu a pornit din cauza unei defecțiuni…

- Pasagerii zborului Iași-Luton au fost luați prin surprindere de o decizie de ultim moment. Zeci de persoane au ramas blocate in aeroportul Internațional din Iași din cauza faptului ca zborul a fost anulat in ultimul moment. WizzAir și-a informat pasagerii cu doar zece minute inaintea zborului, iar cursa…

- Wizz Air a anuntat miercuri noapte tarife speciale pentru clientii Blue Air, transmite News.ro. ”Pasagerii afectati pot rezerva acum bilete pe zboruri Wizz Air cu tarife incepand de la 49.99 EUR folosind codul rezervarii Blue Air. Rezervarile pot fi efectuate prin intermediul paginii Wizz Air pentru…

- Polițiștii locali verifica magazinele din Paris daca țin ușile inchise cand dau drumul la aparatele de aer condiționat. In cazul in care masura nu este respectata, patronii risca amenzi de 150 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pasagerii unei curse Ryanair care trebuie sa decoleze de pe Otopeni luni, la ora 13.55, spre Salonic, au aflat in aeroport ca nu exista avion care sa-i preia și sa-i duca la destinație. Reprezentanții companiei le-au spus ca abia dupa miezul nopții ar putea veni o aeronava dupa ei. Cursa Ryanair era…

- Pasagerii trenurilor care vin dinspre litoral sau București spre Timișoara au ramas blocați inca din aceasta dimineața in gara din Drobeta Turnu Severin, dupa ce un tren privat de marfa a rupt linia de contact in zona, intre Orșova și Gura Vaii, a anunțat CFR. ”CFR Calatori a oferit pasagerilor apa…

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…