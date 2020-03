Stiri pe aceeasi tema

- Doua doctorite de la Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" sunt in stare critica, iar la nivel national sunt 184 de cadre medicale infectate cu COVID-19, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, citat de Agerpres.

- Oficialul a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca cele doua doctorite sunt internate la Sectia de terapie intensiva a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "C.C. Iliescu". "Sunt pe ventilatie mecanica, au prognostic rezervat in acest moment, dar colegii lor si colegii…

- Doua doctorite de la Spitalul „Dimitrie Gerota”, unde a fost internat fostul politist cu noul coronavirus care a mintit ca nu a fost in strainatate, sunt in stare critica. Ele sunt ventilate mecanic, iar medicii sunt rezervati cu privire la starea lor de sanatate.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 martie 2020, decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Avand in vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2…

- Fostul ofiter MAI internat initial in Spitalul „Dimitrie Gerota” este acum in stare grava la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala. Barbatul in varsta de 60 de ani este ajutat sa...