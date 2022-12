Doi jurnaliști italieni au afirmat marți ca au fost ținta unui atac deliberat al forțelor ruse in orașul Herson din estul Ucrainei, informeaza agenția italiana de presa ANSA . Aceștia susțin ca vehiculul lor a fost vizat „in mod intenționat”, dar ca au reușit pana la urma sa scape. Un obuz „a avariat mașina, am ramas blocați sub tirul de arma inainte de a reuși sa scapam teferi. Eu am pierdut ceva sange, dar rana este ușoara”, a spus reporterul Claudio Locatelli, intr-o inregistrare video in care apare și colegul acestuia, Niccolo Celesti. Maledetti ruzzi!!Ho cominciato ad appassionarmi alla causa…