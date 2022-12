Stiri pe aceeasi tema

- Incomodele si nepracticele piste de biciclete de la Iasi sunt secrete de stat in Primarie. Un iesean a trebuit sa apeleze la instanta pentru a obtine informatii referitoare la acestea, dupa ce solicitarea oficiala a ramas fara raspuns. In septembrie, B.C. a depus la Primarie, in baza legii liberului…

- ”Romanii vor sa calatoreasca tot mai mult. Asa se poate traduce anul 2022 atunci cand ne referim la calatoriile cu avionul. Particularitatea acestui an este ca, desi cele mai cautate destinatii pentru calatoriile cu avionul raman marile capitale europene si orase cu comunitati numeroase de diaspora,…

- Este vorba de 32 de tone de muguri de canabis, cu o valoare estimata la cel puțin 64 de milioane de euro, relateaza Reuters. Captura, anunțata sambata de poliția spaniola ca fiind „cea mai mare din aceasta substanta la nivel international”, s-a realizat la finalul unei operațiuni numite Gardens. Poliția…

- Moscova anunța ca dorința Poloniei de a deveni un candidat pentru amplasarea bombelor nucleare din Statele Unite ridica tensiunile in Europa. Astfel de declarații iresponsabile nu fac decat sa creeze o situație foarte ingrijoratoare, a spus Serghei Lavrov. „Polonia cere sa fie un pentru ca americanii…

- Autoritațile fiscale italiene investigheaza acele profituri raportate de unitatea locala Pfizer Italia, au declarat joi pentru Reuters doua surse. “Autoritatile fiscale italiene monitorizeaza si investigheaza in mod regulat impozitele platite de Pfizer, iar Pfizer coopereaza cu aceste controale si investigatii”,…

- Romania va fi sub „umbrela” Skyshield: 14 tari membre NATO vor instala un sistem de aparare antiaeriana. SkyShield va reprezenta un plus de securitate pentru toata Europa, mai ales in contextul permanentelor amenintari ale lui Putin. Dar e nevoie si de achizitii militare. Intalnirea oficiala pentru…

- Romanii continua sa isi caute locuri de munca in afara țarii Foto: Agerpres. Realizator: Nicoleta Turcu - Românii continua sa îsi caute locuri de munca în afara țarii, cu atât mai mult acum, în septembrie, cu anotimpul vacanțelor încheiat - arata analiza…