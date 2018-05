Stiri pe aceeasi tema

- 18 școli din județul Hunedoara vor fi comasate sau desființate. Nu se pune problema ca dascalii sa iși piarda locul de munca, o spune ministrul Educației. Exista insa varianta ca profesorii sa fie nevoiți sa susțina cursuri la mai multe unitați de invațamant pentru a-și acoperi norma. “Așa…

- La 97 de ani de la infiintare, mai intai ca Scoala elementara de fete, care a suferit de-a lungul anilor transformari, colegiul cu cei mai multi elevi la faza nationala a olimpiadelor scolare a inaugurat un nou corp de cladire.

- John Corcoran a crescut in New Mexico, Statele Unite ale Americii, in perioada anilor 1940 și 1950. A avut cinci frați și a aboslivit liceulul, facultatea și a devenit profesor in anii ’60 – domeniul in care a lucrat timp de 17 ani. Insa el a ascus un secret: era analfabet. Omul povestește ca prima…

- Un elev de la Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova este cercetat de oamenii legii pentru violenta. Parintii colegilor l-au reclamat la politie si il acuza ca a agersat mai multi copiii din clasa. Conducerea unitatii de invatamant i-a scazut baiatului de 7 ani nota la purtare in primul semestru,…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse intr-un liceu din Dolhasca, Suceava. Un elev de clasa a noua este scos din sala de clasa, cu palme si injurii, de catre profesoara de engleza. Pe holurile scolii si tanarul a devenit agresiv.

- Simularea Evaluarii Naționale de la clasa a 8-a incepe astazi, dar examenul va fi boicotat de profesorii din peste o mie de școli din țara. Protestul a fost anunțat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant din cauza ca, spun sindicaliștii, guvernul nu le-a raspuns solicitarilor. Aceștia vor…

- Așa suna mesajul primit pe adresa redacției de la un grup de elevi ai Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrun” Arad. Elevii, ale caror clase se afla in cladirea de pe strada Posada, acuza conducerea liceului ca ii „sechestreaza” in cladire. „Nu ne lasa sa ieșim pentru a ne cumpara mancare. Ușile sunt…

- In timp ce elevii din anii terminali ai ciclului liceal susțineau proba C – evaluarea competențelor lingvistice intr-o limba de circulație internaționala, pe holurile Liceului cu Program Sportiv s-a auzit o explozie. Pentru ca nimeni nu știa ce s-a intamplat și pentru siguranța elevilor și a profesorilor…