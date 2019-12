Stiri pe aceeasi tema

- Romania a dezamagit la actuala ediție a Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.In afara unui meciului cu Ungaria, decis in ultima secunda, printr-o aruncare de la 7 metri transformata de Cristina Neagu, tricolorele n-au reușit pana acum nici o evoluție notabila in Japonia.Mai mult, au fost…

- Echipa Romaniei este cotata cu antepenultima șansa la caștigarea Campionatului Mondial de Handal care se disputa in Japonia, transmite ziare.com.La casele de pariuri, echipa Romaniei are cota 200 pentru a caștiga marele trofeu la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Japonia.Potrivit ziare.com,…

- Cristina Neagu are genunchiul umflat și nu a jucat in amicalul de duminica, 25-23 cu echipa nipona de club Omron. Va fi pe teren marți, in amicalul cu Olanda. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe: cu Spania (30 noiembrie),…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a invins echipa nipona de club Omron, 25-23. Marți e programat amicalul cu Olanda. Rusia și Franța, principalele favorite, in mare forma. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe: cu Spania…

- Muntenegru, echipa pregatita de Per Johansson și Adi Vasile, pe care Romania o va intalni la Mondiale, pe 4 decembrie, a trecut de Germania, in ultimul amical pe pamant european, scor 33-29. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in…

- "Inflatia loveste fara sa tina seama de ce spune Guvernul, ce spun companiile, ce vrea populatia. Loveste", a spus el, la conferinta "Upgrade Romania: Solutii pentru finantarea marilor proiecte de investitii ale Romaniei", organizata de trustul de presa DC Media Group. El a aratat ca, din…

- Cel mai inalt nivel al ratei anuale a inflatiei a fost inregistrat in Romania (4,1%), urmata de Ungaria, Olanda si Letonia, transmite miercuri, Eurostat, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Alexandru Cumpanașu, atac de ultima ora la Viorica Dancila și Klaus Iohannis: ‘Iși pun coada pe spinare’…

- Asociatia Chinologica Mures si Federatia Chinologica Internationala, organizatorii celei mai mari expozitii internationale din Estul Europei, "Dracula Dog Show" de la Targu Mures, au fost nevoite sa refuze participarea caniselor din Norvegia la eveniment, in urma aparitiei unei boli necunoscute la…