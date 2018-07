Doi civili ucişi şi opt militari francezi răniţi, într-un atac în Mali Armata franceza a anuntat ca civili au fost ucisi intr-un atac in orasul Gao din nordul Mali si ca evalueaza starea unei patrule franceze care a fost de asemenea atacata, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al armatei, Patrik Steiger, a declarat ca s-a produs o explozie in apropierea a trei vehicule franceze in timpul unei patrule comune cu trupele locale si ca nu se cunoaste cauza exploziei. "Explozia a cauzat o serie de victime civile, inclusiv copii. Unitatea franceza a fost preluata", a spus Steiger. El a refuzat sa precizeze cate persoane au fost ranite si a spus ca poate confirma eventuale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

