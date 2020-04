Doi asistenți medicali din Botoșani care aufost confirmați cu coronavirus au intrat, joi, in greva foamei. Cei doi suntinternați la Spitalul de Boli Infecțioase și sunt nemulțumiți de modul in careDSP a gestionat situația. Niciunul dintre cadrele medicale nu prezinta simptome, iar, potrivit asistentei, analizele efectuate de la momentul internarii pana in prezent sunt „in parametri normali”. Marea nemulțumire a celor doi este legata de Direcția Publica de Sanatate. „De pe 17 aprilie stam amandoi in spital, dar nu am mai fost testați. Iar analizele ies in regula toate. Asta, in timp ce alții confirmați,…