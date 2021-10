Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cristian Rosca, inspector principal in cadrul ANAF și Mirela Zeca, consilier superior in aceeași instituție, Ilfov au fost retinuti pentru 24 de ore de procurorii DNA, suspectati ca au primit bani de la un om de afaceri pentru a soluționa o cerere de rambursare a TVA pentru o firma administrata…

- Doi angajati ai ANAF Ilfov au fost retinuti de procurorii DNA fiind suspectati de luare de mita si trafic de influenta. Cei doi ar fi primit bani pentru solutionarea unei cereri de rambursare a TVA, noteaza news.ro. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus retinerea pentru 24…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 30 septembrie 2021, a inculpatilor:ROSCA FLORIN CRISTIAN, la data faptelor inspector principal in cadrul A.N.A.F.…

- Ministerul Educației a anunțat ca 8.470 de prescolari si elevi, dar si 2.688 angajati din invatamant au fost confirmati cu Covid-19. Practic, numarul elevilor infectați s-a triplat fața de saptamana trecuta. De asemenea, 6.874 de clase/grupe au activitatea suspendata ca urmare a cazurilor confirmate…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat o acțiune de prindere in flagrant delict a trei persoane banuite ca ar fi transportat heroina, in vederea distributiei, in municipiul Iasi. La semnalul politistilor,…

- Doi angajați de la Inspectoratul de Poliție Dubasari au fost reținuți joi, 15 iulie, de structurile paramilitare din stanga Nistrului. Reprezentanții IGP ne-au comunicat ca acțiunile de reținere au avut loc cu puțin timp in urma și ca autoritațile de la Chișinau intreprind toate masurile necesare…

- Peste 100.000 de turisti, in acest weekend pe litoralul romanesc, gradul mediu de ocupare in structuri clasificate fiind estimat sa ajunga la aproximativ 75%, potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). „In acest weekend sunt asteptati pe litoralul romanesc peste…